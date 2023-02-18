Hamza Errahli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Errahli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Errahli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Errahli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Errahli 5 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Errahli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Errahli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Errahli'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Errahli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Errahli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Errahli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Errahli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

Hamza Errahli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Errahli şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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