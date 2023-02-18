Khalid Hachadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Hachadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Hachadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Hachadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Hachadi 3 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Hachadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ahannach Sport yapmaktadır. Khalid Hachadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 19 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Khalid Hachadi'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khalid Hachadi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/khalid_hachadi_9/

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Khalid Hachadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Hachadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Khalid Hachadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Hachadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında O. Khouribga

1 Temmuz 2019 yılında Vitória Setúbal

19 Ekim 2020 yılında SCC Mohammedia

5 Ekim 2021 yılında Gaish

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

Khalid Hachadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Hachadi şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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