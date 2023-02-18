Kamal El Keraa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal El Keraa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamal El Keraa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamal El Keraa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamal El Keraa 3 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamal El Keraa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamal El Keraa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 1 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Kamal El Keraa'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamal El Keraa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamal El Keraa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamal El Keraa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamal El Keraa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında SCC Mohammedia

Kamal El Keraa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamal El Keraa şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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