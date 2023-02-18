Zakaria Drouich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Drouich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Drouich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Drouich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Drouich 11 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زكريا دريوش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Drouich Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Drouich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Zakaria Drouich'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Drouich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Drouich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Drouich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Drouich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Kasım 2018 yılında Raja Cas. U23

5 Şubat 2021 yılında SCC Mohammedia

19 Ocak 2022 yılında Nahdat Zemamra

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

Zakaria Drouich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Drouich şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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