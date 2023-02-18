İsmael Benktib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Benktib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Benktib kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmael Benktib ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmael Benktib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Benktib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Benktib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Benktib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Benktib 4 Temmuz 1998 tarihinde L'Ametlla del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da إسماعيل بنقطيب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Benktib Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. İsmael Benktib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Benktib'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmael Benktibboyu ve yaşı kaç

İsmael Benktib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Benktib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmael Benktib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Benktib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Elche Ilicitano

1 Eylül 2018 yılında Recr. Huelva

23 Ocak 2019 yılında Atl. Levante

28 Ocak 2020 yılında Elche Ilicitano

17 Ağu 2020 yılında Racing

4 Şubat 2021 yılında MAS Fes

1 Şubat 2022 yılında SCC Mohammedia

İsmael Benktib kimdir

İsmael Benktib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Benktib şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

İsmael Benktib Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmael Benktib nereli

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