Zakaria Nassik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Nassik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Nassik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Nassik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Nassik 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da زكريا نسيك şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Nassik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Zakaria Nassik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Zakaria Nassik'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Nassik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Nassik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Nassik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Nassik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kawkab Marrak.

2 Ağu 2019 yılında SCC Mohammedia

Zakaria Nassik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Nassik şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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