Oussama Zemraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Zemraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Zemraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Zemraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Zemraoui 1 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Zemraoui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Oussama Zemraoui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Oussama Zemraoui'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oussama Zemraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Zemraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Zemraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Zemraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Haziran 2019 yılında Al-Wahda U18

9 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

Oussama Zemraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Zemraoui şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Oussama Zemraoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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