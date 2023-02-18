Aziz Ennakhli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Ennakhli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Ennakhli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Ennakhli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Ennakhli 24 Kasım 1989 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Ennakhli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aziz Ennakhli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aziz Ennakhli'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aziz Ennakhli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Ennakhli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aziz Ennakhli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Ennakhli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Kasım 2020 yılında Berrechid

10 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

Aziz Ennakhli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Ennakhli şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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