Abdelhak Assal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Assal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Assal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhak Assal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhak Assal 8 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhak Assal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Braillard Management yapmaktadır. Abdelhak Assal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelhak Assal'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelhak Assal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhak Assal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhak Assal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhak Assal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

Abdelhak Assal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhak Assal şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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