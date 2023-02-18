Oussama Lamlioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Lamlioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Lamlioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Lamlioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Lamlioui 2 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Lamlioui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Oussama Lamlioui, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oussama Lamlioui'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oussama Lamlioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Lamlioui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Lamlioui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Lamlioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında SCC Mohammedia

15 Ocak 2020 yılında TAS Casablanca

30 Haziran 2020 yılında SCC Mohammedia

Oussama Lamlioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Lamlioui şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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