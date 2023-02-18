İsmail Mihrab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Mihrab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Mihrab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Mihrab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Mihrab 1 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Mihrab Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Mihrab, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmail Mihrab'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsmail Mihrab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Mihrab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İsmail Mihrab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Mihrab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında SCC Mohammedia

İsmail Mihrab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Mihrab şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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