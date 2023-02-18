Charaf Eddine Boulahroud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charaf Eddine Boulahroud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charaf Eddine Boulahroud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charaf Eddine Boulahroud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charaf Eddine Boulahroud 21 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charaf Eddine Boulahroud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charaf Eddine Boulahroud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Charaf Eddine Boulahroud'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Charaf Eddine Boulahroud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charaf Eddine Boulahroud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charaf Eddine Boulahroud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charaf Eddine Boulahroud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

Charaf Eddine Boulahroud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charaf Eddine Boulahroud şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Charaf Eddine Boulahroud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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