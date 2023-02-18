Taoufik Safsafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taoufik Safsafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taoufik Safsafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taoufik Safsafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taoufik Safsafi 5 Ocak 1992 tarihinde Benslimane şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taoufik Safsafi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taoufik Safsafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Taoufik Safsafi'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taoufik Safsafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taoufik Safsafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taoufik Safsafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taoufik Safsafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FAR Reserve

1 Temmuz 2013 yılında SCC Mohammedia

23 Temmuz 2014 yılında RS Berkane

1 Temmuz 2015 yılında JS Massira

1 Temmuz 2016 yılında RS Berkane

3 Ağu 2017 yılında Rapide Oued Zem

1 Temmuz 2018 yılında FAR Rabat

16 Ocak 2020 yılında Moghreb Tétouan

26 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

Taoufik Safsafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taoufik Safsafi şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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