Ayoub Adila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Adila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Adila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Adila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Adila 19 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Adila Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Adila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 14 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Ayoub Adila'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Adila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Adila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Adila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Adila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2019 yılında SCC Mohammedia

25 Ağu 2021 yılında Rapide Oued Zem

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

Ayoub Adila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Adila şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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