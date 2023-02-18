Soufiane Barrouhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Barrouhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Barrouhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Barrouhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Barrouhou 18 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Barrouhou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soufiane Barrouhou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane Barrouhou'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soufiane Barrouhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Barrouhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Barrouhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Barrouhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kawkab Marrak.

2 Ağu 2019 yılında Difaâ El Jadida

25 Ağu 2022 yılında SCC Mohammedia

Soufiane Barrouhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Barrouhou şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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