Abderrazak Ennakouss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrazak Ennakouss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrazak Ennakouss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrazak Ennakouss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrazak Ennakouss 20 Mayıs 2001 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,9 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrazak Ennakouss Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Abderrazak Ennakouss, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Abderrazak Ennakouss'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abderrazak Ennakouss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrazak Ennakouss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrazak Ennakouss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrazak Ennakouss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında SCC Mohammedia

Abderrazak Ennakouss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrazak Ennakouss şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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