Ayoub Boucheta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Boucheta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Boucheta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Boucheta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Boucheta 3 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Boucheta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Boucheta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 31 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ayoub Boucheta'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Boucheta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Boucheta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Boucheta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Boucheta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Berrechid

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2019 yılında TAS Casablanca

31 Ekim 2020 yılında SCC Mohammedia

Ayoub Boucheta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Boucheta şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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