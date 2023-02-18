Hamza Elowasti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Elowasti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Elowasti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Elowasti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Elowasti 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حمزة الواسطي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Elowasti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Hamza Elowasti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Hamza Elowasti'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Elowasti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Elowasti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Elowasti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Elowasti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wydad AC

30 Temmuz 2017 yılında RAC Casablanca

30 Haziran 2018 yılında Wydad AC

1 Ağu 2019 yılında SCC Mohammedia

Hamza Elowasti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Elowasti şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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