Abdallah Ghouraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Ghouraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Ghouraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Ghouraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Ghouraf 15 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Ghouraf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Ghouraf, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Abdallah Ghouraf'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Ghouraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Ghouraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Ghouraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Ghouraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2015 yılında Berrechid

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Kawkab Marrak.

2 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

27 Ocak 2022 yılında Rapide Oued Zem

1 Ağu 2022 yılında SCC Mohammedia

Abdallah Ghouraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Ghouraf şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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