Zakaria Fatihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Fatihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zakaria Fatihi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zakaria Fatihi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zakaria Fatihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Fatihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Fatihi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Fatihi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Fatihi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Fatihi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Fatihi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Fatihi'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Fatihiboyu ve yaşı kaç

Zakaria Fatihi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Fatihi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Zakaria Fatihi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Fatihi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında SCC Mohammedia

Zakaria Fatihi kimdir

Zakaria Fatihi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Fatihi şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zakaria Fatihi nereli

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