İssouf Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssouf Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssouf Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssouf Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssouf Traore 22 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssouf Traore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. İssouf Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Chabab Mohammedia futbol takımında oynamaktadır. SC Chabab Mohammedia takımına 27 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. İssouf Traore'nin SC Chabab Mohammedia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İssouf Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssouf Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssouf Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssouf Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında O. Khouribga

27 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

İssouf Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssouf Traore şuan SC Chabab Mohammedia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

İssouf Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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