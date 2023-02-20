Hatem Bilal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatem Bilal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatem Bilal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hatem Bilal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hatem Bilal 30 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حاتم بلال şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hatem Bilal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Road yapmaktadır. Hatem Bilal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hatem Bilal'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hatem Bilal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hatem Bilal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hatem Bilal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hatem Bilal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wehda FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

27 Ocak 2018 yılında Al-Qadsiah FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Fayha

4 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

Hatem Bilal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hatem Bilal şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.