James Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Sanchez 4 Nisan 1988 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya,Panama uyrukludur.Gerçek adı da James Amilkar Sánchez Altamiranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. James Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. James Sanchez'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/amilkarjames

http://www.instagram.com/amilkarjames06

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James Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Junior FC

4 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2021 yılında Alianza Petrol.

11 Ocak 2022 yılında Union Magdalena

James Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Sanchez şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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