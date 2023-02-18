Kevin Kouakou Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kouakou Kouadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kouakou Kouadio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kouakou Kouadio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kouakou Kouadio 1 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kouakou Kouadio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Kouakou Kouadio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Kouakou Kouadio'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Kouakou Kouadio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kouakou Kouadio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Kouakou Kouadio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kouakou Kouadio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında T. Beni Suef

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında RAC Casablanca

1 Temmuz 2018 yılında Union Touarga

Kevin Kouakou Kouadio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kouakou Kouadio şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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