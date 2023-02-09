Leandro Brey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Brey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Brey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Brey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Brey 21 Eylül 2002 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Leonel Brey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Brey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Brey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Brey'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leandro Brey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Brey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Brey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Brey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Los Andes

8 Şubat 2022 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2023 yılında Boca Juniors

Leandro Brey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Brey şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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