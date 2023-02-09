Cristian Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Medina 1 Haziran 2002 tarihinde Moreno şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Nicolás Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Medina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Cristian Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Medina'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Cristian Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/criistian_medina/

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Cristian Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors II

10 Ağu 2020 yılında Boca Juniors

Cristian Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Medina şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Medina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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