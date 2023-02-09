Luis Advincula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Advincula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Advincula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Advincula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Luis Advincula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Advincula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Advincula

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Advincula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Advincula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Advincula 2 Mart 1990 tarihinde Chincha şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Peru uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Jan Piers Advíncula Castrillón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Advincula Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Luis Advincula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Advincula'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Advincula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luisadvincula17

http://www.instagram.com/luisadvincula17_/

http://www.facebook.com/LuisAdvinculaOficial/

Luis Advinculaboyu ve yaşı kaç

Luis Advincula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Advincula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Advincula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Advincula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2010 yılında Sport. Cristal

19 Temmuz 2012 yılında SK Tavriya

20 Ağu 2012 yılında Sport. Cristal

31 Aralık 2012 yılında SK Tavriya

5 Ocak 2013 yılında Hoffenheim

10 Temmuz 2013 yılında Ponte Preta

4 Ocak 2014 yılında Hoffenheim

5 Ocak 2014 yılında Sport. Cristal

19 Ağu 2014 yılında Vitória Setúbal

29 Haziran 2015 yılında Sport. Cristal

30 Haziran 2015 yılında Hoffenheim

1 Ağu 2015 yılında Bursaspor

9 Ocak 2016 yılında Newell's

31 Aralık 2016 yılında Bursaspor

26 Ocak 2017 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2017 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında Tigres UANL

29 Temmuz 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

29 Temmuz 2019 yılında Rayo Vallecano

31 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Luis Advincula kimdir

Luis Advincula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Advincula şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Wanka, Esther Grande de Bentín, Alianza Atlético

Luis Advincula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 108 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Advincula nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?