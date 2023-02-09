Luis Advincula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Advincula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Advincula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Advincula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Advincula 2 Mart 1990 tarihinde Chincha şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Peru uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Jan Piers Advíncula Castrillón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Advincula Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Luis Advincula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Advincula'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Advincula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luisadvincula17

http://www.instagram.com/luisadvincula17_/

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http://www.facebook.com/LuisAdvinculaOficial/

Luis Advincula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Advincula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Advincula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Advincula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2010 yılında Sport. Cristal

19 Temmuz 2012 yılında SK Tavriya

20 Ağu 2012 yılında Sport. Cristal

31 Aralık 2012 yılında SK Tavriya

5 Ocak 2013 yılında Hoffenheim

10 Temmuz 2013 yılında Ponte Preta

4 Ocak 2014 yılında Hoffenheim

5 Ocak 2014 yılında Sport. Cristal

19 Ağu 2014 yılında Vitória Setúbal

29 Haziran 2015 yılında Sport. Cristal

30 Haziran 2015 yılında Hoffenheim

1 Ağu 2015 yılında Bursaspor

9 Ocak 2016 yılında Newell's

31 Aralık 2016 yılında Bursaspor

26 Ocak 2017 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2017 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında Tigres UANL

29 Temmuz 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

29 Temmuz 2019 yılında Rayo Vallecano

31 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Luis Advincula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Advincula şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luis Advincula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Wanka, Esther Grande de Bentín, Alianza Atlético

Peru takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 108 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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