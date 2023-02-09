Facundo Roncaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Roncaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Roncaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Roncaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Roncaglia 10 Şubat 1987 tarihinde Chajarí şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Sebastián Roncaglia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Roncaglia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Facundo Roncaglia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Facundo Roncaglia'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Roncaglia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/facuroncaglia10

http://www.facebook.com/Facuroncaglia10-1717102221863792/

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Facundo Roncaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Roncaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Roncaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Roncaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Boca Juniors II

1 Şubat 2008 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2009 yılında Espanyol

30 Haziran 2010 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2010 yılında Estudiantes

30 Haziran 2011 yılında Boca Juniors

11 Temmuz 2012 yılında Fiorentina

1 Eylül 2014 yılında Genoa

30 Haziran 2015 yılında Fiorentina

12 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo

31 Ocak 2019 yılında Valencia

30 Haziran 2019 yılında Celta Vigo

8 Ağu 2019 yılında Osasuna

24 Ağu 2021 yılında Aris Limassol

18 Temmuz 2022 yılında Boca Juniors

Facundo Roncaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Roncaglia şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Facundo Roncaglia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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