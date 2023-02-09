Alan Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Varela 4 Temmuz 2001 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Varela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Alan Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alan Varela'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Alan Varela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alan_varela01/

Alan Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2021 yılında Boca Juniors

Alan Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Varela şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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