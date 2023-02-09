Nicolas Orsini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Orsini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Orsini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Orsini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Orsini 12 Eylül 1994 tarihinde Morteros şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Orsini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Nicolas Orsini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Orsini'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Orsini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Orsini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Orsini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Orsini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rafaela

27 Ocak 2016 yılında Tokushima Vort.

17 Şubat 2016 yılında FC Anyang

8 Ağu 2016 yılında Tokushima Vort.

9 Ağu 2016 yılında SV Horn

31 Mayıs 2017 yılında Tokushima Vort.

2 Temmuz 2017 yılında Fagiano Okayama

31 Aralık 2017 yılında Tokushima Vort.

1 Ocak 2018 yılında Luqueño

19 Temmuz 2018 yılında Tokushima Vort.

20 Temmuz 2018 yılında Sarmiento Junin

13 Temmuz 2019 yılında Lanús

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Nicolas Orsini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Orsini şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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