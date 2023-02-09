Luis Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Vazquez 24 Nisan 2001 tarihinde Recreo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Ismael Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Vazquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Luis Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Vazquez'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Luis Vazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luiisvzqz/

Luis Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Patronato II

22 Temmuz 2020 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Luis Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Vazquez şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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