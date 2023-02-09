Sebastian Villa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Villa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Villa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Villa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Villa 19 Mayıs 1996 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Villa Cano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Villa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Sebastian Villa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sebastian Villa'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Villa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastian14villa/

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Sebastian Villa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Villa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Villa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Villa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors

Sebastian Villa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Villa şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Villa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 21 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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