Jan Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Hurtado 5 Mart 2000 tarihinde El Cantón şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Venezuela,Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jan Carlos Hurtado Anchico şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Hurtado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RAB SPORTS - Dr. Rodolfo Baque yapmaktadır. Jan Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jan Hurtado'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jan Hurtado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jancarloshurtado/

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Jan Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jan Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jan Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Táchira

2 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2018 yılında Gimnasia

12 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors

10 Ağu 2020 yılında RB Bragantino

6 Ocak 2023 yılında Boca Juniors

Jan Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Hurtado şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jan Hurtado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Venezuela U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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