Esteban Rolon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Rolon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Rolon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Rolon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Rolon 25 Mart 1995 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esteban Leonardo Rolón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Rolon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Relations yapmaktadır. Esteban Rolon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Esteban Rolon'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Esteban Rolon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esteban Rolon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Esteban Rolon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Rolon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Argentinos Jrs.

25 Ağu 2017 yılında Málaga CF

2 Ağu 2018 yılında Genoa

30 Haziran 2019 yılında Málaga CF

3 Kasım 2020 yılında Huracán

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Esteban Rolon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Rolon şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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