Exequiel Zeballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exequiel Zeballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Exequiel Zeballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Exequiel Zeballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Exequiel Zeballos 24 Nisan 2002 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oscar Exequiel Zeballos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Exequiel Zeballos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Exequiel Zeballos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Exequiel Zeballos'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Exequiel Zeballos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/exezeballos02/

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Exequiel Zeballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Exequiel Zeballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Exequiel Zeballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Exequiel Zeballos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2020 yılında Boca Juniors

Exequiel Zeballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Exequiel Zeballos şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Exequiel Zeballos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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