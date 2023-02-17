Norberto Briasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norberto Briasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norberto Briasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norberto Briasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norberto Briasco 29 Şubat 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ermenistan,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Norberto Alejandro Briasco Balekian şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norberto Briasco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Norberto Briasco, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Norberto Briasco'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Norberto Briasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/norbybriasco/

Haberin Devamı

Norberto Briasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norberto Briasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Norberto Briasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norberto Briasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Huracán

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Norberto Briasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norberto Briasco şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Norberto Briasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.