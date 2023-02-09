Dario Benedetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Benedetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Benedetto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Benedetto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Benedetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Benedetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Benedetto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Benedetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Benedetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Benedetto 17 Mayıs 1990 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,Meksika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Darío Ismael Benedetto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Benedetto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Dario Benedetto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Benedetto'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dario Benedetto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PipaBenedetto

http://instagram.com/pipabenedetto/

Dario Benedettoboyu ve yaşı kaç

Dario Benedetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Benedetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dario Benedetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Benedetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2009 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2010 yılında Defensa

31 Aralık 2010 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2011 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2011 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2013 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2015 yılında América

1 Temmuz 2016 yılında Boca Juniors

5 Ağu 2019 yılında Marsilya

19 Ağu 2021 yılında Elche CF

20 Ocak 2022 yılında Marsilya

21 Ocak 2022 yılında Boca Juniors

Dario Benedetto kimdir

Dario Benedetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Benedetto şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dario Benedetto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dario Benedetto nereli

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