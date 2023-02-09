Bruno Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Valdez 6 Ekim 1992 tarihinde Villa Hayes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Amílcar Valdez Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Valdez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STM yapmaktadır. Bruno Valdez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Valdez'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Valdez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bruvaldez

http://www.instagram.com/bruno_valdez/

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Bruno Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Valdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sol de América

1 Temmuz 2014 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2016 yılında América

16 Ocak 2023 yılında Boca Juniors

Bruno Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Valdez şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Valdez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

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