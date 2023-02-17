Sergio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sergio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Romero 22 Şubat 1987 tarihinde Bernardo de Irigoyen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Germán Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Sergio Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Romero'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Romeroboyu ve yaşı kaç

Sergio Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Racing Club

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar

22 Ağu 2011 yılında Sampdoria

17 Ağu 2013 yılında Monaco

30 Haziran 2014 yılında Sampdoria

27 Temmuz 2015 yılında Man. United

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında Venezia

8 Ağu 2022 yılında Boca Juniors

Sergio Romero kimdir

Sergio Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Romero şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Almirante Brown (1996-1997), Comisión de Actividades Infantiles (1997-2003)

Sergio Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 1 numaralı formasıyla 10 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 96 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Romero nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Magnus Kaastrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Kaastrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Magnus Kaastrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Kaastrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Zannier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Zannier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Zannier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Zannier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rezan Corlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezan Corlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rezan Corlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezan Corlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giuliano Cerato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Cerato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giuliano Cerato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Cerato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları