Sergio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Romero 22 Şubat 1987 tarihinde Bernardo de Irigoyen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Germán Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Sergio Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Romero'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Racing Club

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar

22 Ağu 2011 yılında Sampdoria

17 Ağu 2013 yılında Monaco

30 Haziran 2014 yılında Sampdoria

27 Temmuz 2015 yılında Man. United

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında Venezia

8 Ağu 2022 yılında Boca Juniors

Sergio Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Romero şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Almirante Brown (1996-1997), Comisión de Actividades Infantiles (1997-2003)

Arjantin takımında 1 numaralı formasıyla 10 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 96 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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