Marcelo Weigandt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Weigandt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Weigandt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Weigandt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Weigandt 11 Ocak 2000 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Alexis Weigandt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Weigandt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Weigandt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marcelo Weigandt'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Weigandt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chelo_weigandt/

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Marcelo Weigandt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Weigandt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Weigandt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Weigandt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors

16 Eylül 2020 yılında Gimnasia

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors

Marcelo Weigandt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Weigandt şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcelo Weigandt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Villa Ideal

Arjantin U20 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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