Javier Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Garcia 29 Ocak 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Hernán García şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSN Professional Soccer Network yapmaktadır. Javier Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Javier Garcia'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Javier Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javigarcia871/

Javier Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javier Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Javier Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2011 yılında Tigre

30 Haziran 2012 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2012 yılında Tigre

23 Ağu 2017 yılında Racing Club

20 Ağu 2020 yılında Boca Juniors

Javier Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Garcia şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.