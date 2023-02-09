Agustin Sandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Sandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Sandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Sandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Sandez 16 Ocak 2001 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Agustín Sández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Sandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Agustin Sandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Sandez'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Agustin Sandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gusasandez/

Agustin Sandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Sandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agustin Sandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Sandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

Agustin Sandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Sandez şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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