Nicolas Valentini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Valentini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Valentini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Valentini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Valentini 6 Nisan 2001 tarihinde Junín şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Valentini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Nicolas Valentini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Valentini'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Valentini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Valentini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Valentini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Valentini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boca Juniors II

19 Ocak 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2023 yılında Boca Juniors

Nicolas Valentini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Valentini şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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