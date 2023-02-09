Nicolas Valentini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Valentini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Valentini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Valentini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nicolas Valentini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Valentini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Valentini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Valentini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Valentini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Valentini 6 Nisan 2001 tarihinde Junín şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Valentini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Nicolas Valentini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Valentini'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Valentiniboyu ve yaşı kaç

Nicolas Valentini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Valentini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Valentini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Valentini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boca Juniors II

19 Ocak 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2023 yılında Boca Juniors

Nicolas Valentini kimdir

Nicolas Valentini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Valentini şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Valentini nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi
Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi
Juan Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?