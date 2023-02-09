Agustin Almendra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Almendra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Almendra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Almendra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Almendra 11 Şubat 2000 tarihinde Solano şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Agustín Ezequiel Almendra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Almendra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Agustin Almendra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Agustin Almendra'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Almendra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agusalmendra/

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Agustin Almendra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Almendra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Almendra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Almendra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Agustin Almendra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Almendra şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Agustin Almendra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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