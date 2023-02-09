Martin Payero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Payero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Payero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Payero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Payero 11 Eylül 1998 tarihinde Pascanas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Ismael Payero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Payero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Martin Payero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Payero'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Payero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Payeromartin29

http://www.instagram.com/martinpayero1/

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Martin Payero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Payero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Payero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Payero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2019 yılında Banfield

2 Ağu 2019 yılında CA Talleres

30 Haziran 2020 yılında Banfield

5 Ağu 2021 yılında Middlesbrough

14 Temmuz 2022 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2023 yılında Middlesbrough

Martin Payero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Payero şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Martin Payero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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