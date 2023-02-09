Nicolas Figal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Figal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Figal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Figal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Figal 3 Nisan 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Nicolás Figal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Figal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Figal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Figal'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Figal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nico_figal/

Nicolas Figal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Figal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Figal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Figal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Independiente

1 Ocak 2016 yılında Olimpo

30 Haziran 2016 yılında Independiente

30 Ocak 2020 yılında Miami

24 Ocak 2022 yılında Boca Juniors

Nicolas Figal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Figal şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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