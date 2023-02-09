Luca Langoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Langoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Langoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Langoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Langoni 9 Şubat 2002 tarihinde Laferrere şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Daniel Langoni şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Langoni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SinLimites SM yapmaktadır. Luca Langoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Langoni'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Luca Langoni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucalangoni_/

Luca Langoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Langoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Langoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Langoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2022 yılında Boca Juniors

Luca Langoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Langoni şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.