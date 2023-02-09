Marcos Rojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Rojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Rojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Rojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Rojo 20 Mart 1990 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Faustino Marcos Alberto Rojo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Rojo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Marcos Rojo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Rojo'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Rojo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcosrojo/

Marcos Rojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Rojo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 19.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcos Rojo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Rojo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2009 yılında Estudiantes

1 Ocak 2011 yılında Spartak Moskova

20 Temmuz 2012 yılında Sporting CP

20 Ağu 2014 yılında Man. United

30 Ocak 2020 yılında Estudiantes

30 Haziran 2020 yılında Man. United

2 Şubat 2021 yılında Boca Juniors

Marcos Rojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Rojo şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Marcos Rojo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 16 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 61 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.