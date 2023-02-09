Pol Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pol Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pol Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pol Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pol Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pol Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pol Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pol Fernandez 11 Ekim 1991 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Matías Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pol Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pol Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pol Fernandez'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pol Fernandezboyu ve yaşı kaç

Pol Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pol Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pol Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pol Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Boca Juniors

26 Temmuz 2013 yılında Rosario Central

31 Aralık 2013 yılında Boca Juniors

6 Temmuz 2014 yılında Rafaela

30 Haziran 2015 yılında Boca Juniors

16 Temmuz 2015 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

8 Ağu 2018 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında CD Cruz Azul

17 Ocak 2020 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2020 yılında CD Cruz Azul

30 Ocak 2022 yılında Boca Juniors

Pol Fernandez kimdir

Pol Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pol Fernandez şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pol Fernandez nereli

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