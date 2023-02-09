Oscar Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Romero 4 Temmuz 1992 tarihinde Fernando de la Mora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar David Romero Villamayor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Romero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boca Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Boca Juniors takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Romero'nin CA Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romeroteam/

Oscar Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Cerro Porteño

28 Ocak 2015 yılında Racing Club

17 Ocak 2017 yılında SH Shenhua

18 Ocak 2017 yılında Alavés

31 Aralık 2017 yılında SH Shenhua

8 Ağu 2019 yılında San Lorenzo

28 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında Boca Juniors

Oscar Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Romero şuan CA Boca Juniors takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 4 gol atmıştır.

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